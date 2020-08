Pedro Gonçalves vence prémio de melhor jovem da Liga NOS na época passada

O médio Pedro Gonçalves, que representava o Famalicão e foi contratado pelo Sporting, venceu esta sexta-feira o prémio de melhor jovem da Liga NOS na temporada passada. A distinção foi anunciada no sorteio da Liga que está a decorrer em Vila Nova de Gaia.

Pedro Gonçalves foi um dos destaques na época dos famalicenses, tendo participado em 33 jogos do campeonato e apontado 5 golos. O jogador de 22 anos superou o atual colega de equipa Wendel e ainda Marcus Edwards, do V. Guimarães.



"É muito gratificante, significa que trabalhei ao longo do ano para o conquistar. Agradecer a quem esteve comigo, aos meus companheiros, e aos meus familiares", afirmou Pedro Gonçalves, em vídeo, já que à semelhança de todos os outros jogadores não marcou presença na cerimónia.