Pedro Proença admite recurso dos clubes ao lay-off

O presidente da Liga Portugal admite que os clubes profissionais poderão vir a recorrer ao lay-off de forma a combater os efeitos económicos da pandemia da Covid-19.





"Há instrumentos que o Governo coloca à disposição das empresas e o futebol também terá de colocar em cima da mesa todas as possibilidades. Temos conseguido garantir o normal estabelecimento da cadeia de valor e do que são os prazos e as obrigações que temos de cumprir perante entidades terceiras, mas temos a noção de que, se o tempo esticar e não voltarmos com alguma rapidez à normalidade, há instrumentos que o futebol terá de utilizar. Esperemos que não seja necessário, mas, se as receitas reduzirem, os clubes poderão ter de utilizar esses instrumentos", afirmou, referindo-se ao lay-off [redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho].Sobre os possíveis cortes nos salários dos jogadores, Pedro Proença garante que "a Liga está a criar condições para evitar que sejam criados esses processos de rotura". "Esperamos encontrar soluções até chegar a esse patamar."A terminar, o dirigente lembrou aindas as palavras do Primeiro-Ministro António Costa, que afirmou, recentemente, que o futebol não era uma prioridade nesta altura."O futebol antecipou tudo o que estaria para acontecer. Percebemos a importância que o futebol tem e que vai ter no restabelecimento do ânimo e da confiança dos portugueses. Queremos retomar de forma normal e o futebol tem de ser tratado com o mesmo respeito de qualquer outra indústria."