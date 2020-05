Pedro Proença dá exemplo alemão e italiano para defender jogos em canal aberto

Confrontado com a questão polémica dos últimos tempos, devido ao pedido feito junto de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa para que os jogos da Liga NOS pudessem ser transmitidos em sinal aberto, Pedro Proença explicou aquilo que pretendia e utilizou como exemplo os campeonatos dos principais campeonatos europeus, onde o mesmo tema tem sido falado pelas autoridades competentes.





"Essa posição não foi só defendida pela Liga Portugal, também pela Bundesliga, está agora a ser discutida na primeira liga italiana e é fácil de perceber aquilo que se pretende. Sabemos que os jogos são à porta fechada e que o público não vai poder aceder à visualização dos jogos. O que procuramos potenciar foi, de alguma forma, que o Governo pudesse injetar dinheiro nos canais generalistas, para que estes pudessem de alguma forma adquirir conteúdos dos operadores e esses seriam ressarcidos de tudo o que perderam durante estes dois meses para poderem pagar aos clubes que são os seus clientes e assim fechar o ciclo. Também para não ter pessoas aglomeradas à volta dos estádios quando os jogos acontecerem e poder potenciar, num momento muito difícil para as famílias portuguesas, quer operadores, quer clubes, quer as próprias famílias para assistirem aos jogos do seu clube", explicou o líder da Liga, à saída de um encontro com Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.