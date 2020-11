Pedro Proença discute finanças dos clubes com a UEFA

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, participou esta quinta-feira numa reunião que juntou o grupo de trabalho European Leagues e a UEFA com o objetivo de analisar os efeitos que a pandemia da Covid-19 está a ter nas finanças dos clubes.





"Estamos todos empenhados em garantir o futuro do futebol profissional", pode ler-se na conta oficial do Twitter do presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, que, recorde-se, faz parte do Board Of Directors do grupo de trabalho European Leagues.