Pedro Proença e o êxito de Abel Ferreira: «Mais uma conquista que nos dá conforto e ânimo»

Pedro Proença, presidente da Liga, congratulou-se com a conquista de Abel Ferreira e da sua equipa técnica, que esta noite, ao serviço do Palmeiras, ganharam a Taça Libertadores.





"Mais uma conquista, esta protagonizada por Abel Ferreira, que engrandece o Futebol Profissional e que, nesta altura, nos dá um pouco mais de conforto e ânimo. Celebrar os êxitos dos nossos, que estão longe, é como festejar os nossos. Depois de Jorge Jesus, Abel Ferreira elevou o Talento do nosso futebol e do país. Para quem tivesse dúvidas, Portugal está definitivamente na rota mundial do Futebol. Parabéns ao Abel e restante equipa técnica!", escreveu Proença no Facebook.