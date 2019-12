Pedro Proença exulta presença de três equipas na Liga dos Campeões no próximo ano

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, exultou esta quinta-feira a confirmação de que Portugal terá três equipas na Liga dos Campeões em 2021/22 - duas com entrada direta na fase de grupos e a terceira na pré-eliminatória."Estamos de parabéns! Dirigentes, técnicos e jogadores, que muito se têm esforçado para que isto acontecesse. O talento do nosso futebol é enorme! Esta é a posição pela qual temos lutado. É uma vitória do Futebol português", afirmou o presidente da Liga Portugal, desejando ainda "boa sorte" às equipas que garantiram a continuidade nas competições da UEFA.Relembre-se que a Rússia, país que 'lutava' com o Portugal pelo sexto lugar no ranking da UEFA, perdeu a esperança de alcançar essa classificação, que permite a presença de três equipas na Liga dos Campeões, com a eliminação do Krasnodar, após derrota diante do Getafe, deixando o país sem representantes nas competições da UEFA.