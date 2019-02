Pedro Proença felicita Fernando Gomes pela reeleição na UEFA

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, felicitou esta quinta-feira o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pela reeleição para o Comité Executivo da UEFA e por "continuar a prestigiar o futebol nacional".Citado em comunicado pela Liga, Pedro Proença destacou a importância da reeleição de Fernando Gomes para o Comité Executivo da UEFA, por quatro anos, e para o Conselho da FIFA, com um mandato de dois.O líder da Liga alertou ainda para a possibilidade de Fernando Gomes poder passar a ser "o dirigente português com mais anos de longevidade no Comité Executivo da UEFA", que integra desde 2013, algo que acontecerá se cumprir o mandato.No comunicado, é destacado o papel do dirigente da FPF em manter "o futebol português representado num dos mais altos cargos do dirigismo desportivo", reconhecendo "o elevado mérito e a dedicação de Fernando Gomes à vida desportiva", lembrando o Prémio Prestígio que lhe atribuiu em julho de 2018, na Gala dos 40 anos da LPFP.O presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, que esteve em Roma a acompanhar o 43.º congresso da UEFA, congratulou-se com a eleição de Fernando Gomes, pelo "trabalho inexcedível que tem desenvolvido à frente da FPF"."Fernando Gomes tem sabido valorizar o futebol e o desporto português e este novo mandato é um voto de confiança dos membros da UEFA", referiu, em comunicado, no qual advertiu para os "diferentes problemas estruturais e uma comunicação destrutiva para a sua imagem" que atravessa o futebol em Portugal.Fernando Gomes, de 66 anos, foi hoje reeleito para o Comité Executivo da UEFA, no 43.º congresso do organismo de cúpula do futebol mundial, continuando num cargo que ocupa desde 2013, por cooptação, e para o qual foi eleito pela primeira vez em 2015.O vice-presidente da UEFA recebeu 45 votos, entre 53 válidos, e será, no final do mandato de quatro anos, o dirigente português que mais tempo terá permanecido no cargo, que também já foi ocupado por Cazal-Ribeiro (1968), Silva Resende (1984) e Gilberto Madaíl (2007).No 43.º congresso ordinário do organismo de cúpula do futebol europeu, o líder da FPF desde 2011 foi ainda eleito para o Conselho da FIFA, num mandato de dois anos, um cargo que já ocupa desde 2017, sendo o primeiro dirigente luso neste organismo.