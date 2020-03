Pedro Proença: «Jogar à porta fechada é uma possibilidade»

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, acredita que os campeonatos poderão ser retomados com normalidade e já há algumas hipóteses em cima da mesa. "Jogar à porta fechada é uma possibilidade", afirmou o dirigente, em entrevista à TSF.





"Queremos rapidamente voltar à normalidade. Estamos dependentes das instâncias governamentais e as próprias entidades internacionais estão a dar-nos linhas importantes. Na reunião desta quarta-feira na UEFA temos a expectativa de receber instruções sobre o futuro das provas internacionais. Mas os clubes estão com esse espírito de que as competições devem recomeçar o mais depressa possível. Temos três meses para esta retoma e estamos a a trabalhar diariamente para, assim que podermos, regressarmos de forma imediata", afirmou Pedro Proença.Sobre a possibilidade de haver competição em julho e agosto, o líder da Liga é taxativo. "Todos já percebemos que é fundamental que as ligas nacionais terminem as épocas desportivas, pois permitirá terminar esta época com a normalidade possível e preparar a próxima com tudo o que isso envolve. Não se pode colocar em causa a presente temporada e as próximas. Acreditamos que vai ser possível jogar esta temporada. Queremos ter campeão e equipas a subir e a descer."