Pedro Proença: «Não podemos ter equipas em risco de não acabar as provas...»

Os casos a envolver o V. Setúbal e o Aves marcaram os meses recentes do futebol português, mas Pedro Proença não quer que casos assim se repitam.





"O processo pandémico levou a estas dificuldades. O futebol profissional tem um conjunto de exigências. Os pressupostos financeiros são uma obrigatoriedade. Hoje existem dois tipos de campeonatos: o desportivo e o das contas. Para estar nas competições profissionais é preciso estar preparado, existe um licenciamento muito apertado. Não está nas competições profissionais quem quer, mas sim quem pode. Temos de evitar algumas coisas e aprender com os erros. Não podemos ter equipas em risco de não acabar as competições porque não pagam os seus vencimentos. Essa é uma obrigatoriedade", referiu, em declarações à SportTV, antes do início da cerimónia do sorteio para a próxima época.