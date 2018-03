Pedro Proença foi esta quarta-feira nomeado para integrar o Comité do Futebol da UEFA, organismo do qual fará parte na condição de representante da Associação das Ligas Europeias de Futebol Profissional (EPFL) e no qual a Liga Portugal se estreará."Estou, naturalmente, muito honrado com a nomeação da Liga Portugal para um dos comités permanentes da UEFA, o que acontece pouco tempo após o reconhecimento oficial do papel fundamental das ligas profissionais no desenvolvimento do futebol. É uma estreia para a Liga Portugal e um reconhecimento merecido para a nossa indústria do futebol. Ao mesmo tempo, e porque somos parte ativa da EPFL, estamos tão satisfeitos quanto empenhados no trabalho em prol do desenvolvimento da mais importante modalidade desportiva na Europa, nomeadamente no que diz respeito aos seus impactos socioeconómicos", admitiu Proença, em declarações ao site oficial da Liga Portugal.

Autor: Fábio Lima