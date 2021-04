Pedro Proença prevê mais receita com a centralização dos direitos televisivos

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, acredita que a centralização dos direitos televisivos vai “dar mais a quem ganha menos” e “potencializar as receitas dos clubes”. Durante um webinar organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, no qual participou também, entre outros, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, o dirigente considerou que a aprovação da centralização dos direitos de transmissão dos campeonatos profissionais, em Conselho de Ministros, marcou um ponto de viragem no futebol português: “Este é um passo que, entre uma panóplia de fatores, irá possibilitar aos clubes melhorar e dignificar o seu futebol.”

Já o secretário de Estado lembrou que “criar um modelo de centralização é determinante para pôr a realidade portuguesa em linha com as competições internacionais”, mostrando esperança de que “esta seja uma realidade possível antes de 2028/29”.