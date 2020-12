Pedro Proença promete não parar provas

A Liga Portugal assume o compromisso de "não parar as competições", uma vez que, caso tal aconteça, a indústria do futebol poderá sofrer "danos irreversíveis". No editorial da revista ‘Liga-te’, publicação disponível a partir de amanhã, o presidente do organismo, Pedro Proença, garante que tudo está a ser feito para que a Liga NOS, a Liga Sabseg e a Allianz Cup cheguem ao fim.

"Será um duro golpe para todos se se verificar uma paragem de contornos idênticos à que aconteceu em março último. E olhando para outras ligas na Europa, dificilmente tal irá suceder, pelas mesmíssimas razões que se verificam com a Liga Portugal", explica Pedro Proença, confiante: "As ligas profissionais terminarão conforme o calendário delineado no início da época e a Allianz Cup vai voltar a consagrar o campeão de inverno."

Pedro Proença assegura ainda que tudo tem corrido com a máxima segurança, dentro e fora das quatro linhas: "Um estudo recente [...] sugere que o futebol não é uma modalidade desportiva de alto risco de exposição respiratória para a transmissão da Covid-19. No trabalho de campo efetuado ficou demonstrado que o tempo máximo de exposição entre jogadores adversários foi de seis minutos e meio. Além de a Liga Portugal ter realizado seis jogos com público nas bancadas – e que foram um sucesso. É importante deixar bem vincado que continuamos a trabalhar afincadamente para um regresso de forma responsável dos adeptos às bancadas."

Num texto onde ainda lembrou os desaparecimentos de Vítor Oliveira, José Bastos, Reinaldo Teles e Maradona, o presidente da Liga Portugal salientou o facto de, "mesmo num quadro económico tão negativo", o organismo ter conseguido angariar o patrocínio da Sabseg para a 2ª Liga: "O trabalho está a ser bem feito."