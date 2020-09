Pedro Proença quer público no estádios: «Tratamento igual para todos é um princípio constitucional»

O regresso das competições está cada vez mais próximo de se concretizar sem haja ainda luz verde para o possível regresso dos adeptos aos estádios. Pedro Proença, presidente da Liga, espera, ainda assim, que a abertura de portas venha a ser uma realidade a breve trecho, até porque há outras atividades da sociedade que já retomaram a atividade em circunstâncias próximas da normalidade. E até deu exemplos.





"O que nos pedimos é que haja alguma equidade em relação ao futebol e às restantes atividades. Alguns dizem até que é um princípio constitucional o tratamento igual para todos. Temos tido alguns exemplos de eventos que têm tido público e bons exemplos. Houve uma Feira do Livro, temos assistido a touradas, hoje começa a Festa do Avante!, onde tenho a certeza de que tudo irá correr bem", apontou o presidente da Liga, antes de concluir o assunto com a certeza de que o organismo não irá "permitir que o futebol seja tratado de forma discriminatória", até porque, lembrou, o futebol foi "exemplar" na reta final da época passada.Nos últimos dias, a Liga e o Sp. Braga tentaram levar a cabo um plano que permitisse a realização do jogo de preparação frente ao Valladolid com público. Foi até elaborado um extenso plano de preparação para o efeito, mas a ideia nunca chegou a sair do papel, visto que a DGS travou de imediato qualquer iniciativa. Sobre este tema, Pedro Proença disse apenas que espera que este cenário se altere nas próximas semanas. "Foi feito um pedido de teste e esse pedido foi negado. Queríamos testar para fazer as devidas rectificações aos nossos planos de contingência. Esperamos que nas próximas semanas essa situação mude e que possamos fazer os testes em todos os nossos estádios, de forma a fazermos ajustes antes das competições recomeçarem", referiu.