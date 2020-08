Pedro Proença: «Queremos ter os adeptos nos estádios»

Pedro Proença espera voltar a ter adeptos nos estádios na nova temporada. Depois de um final de época atípico, com as bancadas vazias, o líder da Liga conta que se retome parte da normalidade e que o público possa voltar a entrar, ainda que com limitações.





"Espero que esta época haja fair play, que seja até à ultima jornada, sempre na dúvida de quem é que efetivamente chega em primeiro. Da parte da Liga há a preparação de três competições. A Allianz Cup, para nós, é especial para nós e terá um enquadramento diferente, mas o que esperamos é fazer uma época desportiva com rigor e virada para os adeptos. Queremos ter os adeptos nos nossos jogos", referiu o presidente do organismo que rege o futebol profissional, em declarações à SportTV, garantindo que está tudo preparado para a nova temporada."No que podemos controlar temos tudo controlado. Será uma época que sabemos que será feita em condicionantes diferente, mais resduzida no tempo, mas estamos preparados. O final da época passada deu-nos capacidade de resposta e neste momento ambicionámos recomeçar a Liga NOS e a Liga Pro. Num enquadramento diferente, com menos adeptos do que esperaríamos, mas com vontade de fazer novamente três grandes competições", apontou.