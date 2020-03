Pedro Proença reuniu-se com presidentes dos clubes da Liga NOS

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, reuniu-se, esta segunda-feira, por videoconferência, com os presidentes dos clubes da Liga NOS de modo a avaliar o atual panorama do futebol português e os impactos que a interrupção das competições profissionais, face ao novo coronavírus, podem trazer.

O presidente da Liga abordou ainda a indefinição em relação ao futuro das competições profissionais, afirmando que o cenário português não é uma situação isolada, realçando a importância que a reunião desta terça-feira entre a UEFA, Federações-membro e as ligas nacionais, que poderá ter uma enorme importância para o futuro.

"Foi uma reunião importante, os clubes juntaram-se e concordam que o Futebol foi, nos últimos dias, um verdadeiro exemplo para toda a Sociedade, pela união revelada, mas também pela forma como os seus agentes têm demonstrado qual a conduta que todos devemos ter. Hoje, mais do que o futebol, a prioridade tem de ser o combate ao flagelo que vivemos na saúde, isso sim, o mais importante. Certamente, o futebol voltará mais forte e será peça fundamental na retoma do ânimo dos adeptos e da Sociedade. Esta é uma luta nacional que, estou certo, vamos combater todos juntos. A Liga continuará empenhada em monitorizar as consequências económicas que possam advir desta paragem. A análise terá de ser diária a toda esta situação", apontou Pedro Proença.