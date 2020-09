Pedro Proença: «Se as ARS não decidirem em conformidade com o protocolo as provas profissionais não acabam»

Pedro Proença revelou que a proposta de regresso de público aos estádios rejeitada pelo Governo tinha em vista chegar ao limite máximo de 30 por cento da capacidade dos estádios e era faseada em três momentos. Ao mesmo tempo, o presidente da Liga Portugal disse que no próximo dia 2 haverá nova reunião com as autoridades e que espera uma "solução integradora dos espectadores".





"A proposta que a Liga tinha feito potenciava que tivéssemos público até 30% da capacidade dos estádios, envolvendo a área Corporate. Esta fase de integração teria três momentos. Numa primeira fase mil pessoas para testar todos os planos de contingência dos estádios. Passaríamos depois para 2.500 e chegaríamos a um limite de 5.000 pessoas onde testaríamos tudo. Foi este plano que apresentámos mas não foi aceite. Foi-nos prometido que na reunião de dia 2 obteríamos por parte do Governo uma solução que fosse integradora dos espectadores nos estádios e é isso que esperamos que aconteça", referiu Proença à TVI24, alertando para a falta de articulação entre Autoridades Regionais de Saúde e Direção-Geral da Saúde, que tem levado ao adiamento de alguns jogos profissionais."Tudo faremos para que nunca aconteça uma equipa entrar em campo só com sete jogadores, agora tínhamos de definir um limite mínimo. Há falta de articulação entre a DGS e as ARS locais. O que se está a passar neste momento, com critérios anárquicos. Temos delegados regionais a decidir em determinadas zonas de forma completamente diferente de outros em outras zonas. Quando um jogador testa positivo, o que é feito é que o restante plantel é todo testado, se der negativo isola-se o jogador positivo e o jogo segue. Se as ARS locais assim não decidirem em conformidade com o protocolo que apresentámos à DGS as competições profissionais não vão acabar. Que tenhamos noção disso!