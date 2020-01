Pepa: «O mais importante foi conseguido»

O Paços de Ferreira somou este domingo o segundo triunfo consecutivo no campeonato e deixou a zona de despromoção após bater o Moreirense (1-0) com um golo do defesa Bruno Santos apontado aos 15 minutos.





Na reação ao encontro, o treinador dos castores vincou a conquista dos três pontos e que por isso "o mais importante foi conseguido"."Os jogadores tiveram uma entrega tremenda, espírito de solidariedade e só foi pena os últimos 15 minutos. Entrámos bem, com jogadas de qualidade que podiam ter dado em golo, mas nos últimos 15 minutos a saída do Tanque e a quebra física do Luiz Carlos obrigaram-nos a recuar, deixámos de ter tanta capacidade para ter a bola e isso permitiu ao Moreirense ter mais cruzamentos, mas oportunidades de golo foram quase nenhumas", analisou Pepa.O técnico destacou o equilíbrio defensivo da equipa e deixou palavras a um jogador em particular. "Ficámos muito satisfeitos, é o segundo jogo seguido do campeonato sem sofrer golos, o que é significativo. Uma palavra para o Vasco Rocha, que foi o primeiro jogo que fez a titular. Ele treina todos os dias da mesma forma e normalmente não é opção. Quando joga e faz o que faz, só demonstra o grande caráter dele", sublinhou.Pepa analisou ainda o desempenho dos dois reforços da equipa até ao momento neste mercado de inverno. "Gostei muito do à vontade do Adriano [Castanheira]. Parecia que já estava connosco há muito tempo. O João [Amaral] entrou numa fase complicada do jogo, mas mostrou qualidade. São jogadores que vieram para nos ajudar", evidenciou.