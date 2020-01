Pepa: «Todos os pontos são importantes»

O Paços de Ferreira foi este sábado ao reduto do Portimonense empatar sem golos na 16.ª jornada da Liga NOS e no final do encontro o treinador dos castores destacou a atitude dos seus jogadores e admitiu que se tratou de um resultado positivo para a sua equipa.





"É um ponto positivo, porque isto é uma maratona e todos os pontos são importantes. Fizemos uma primeira parte de grande nível, onde a equipa esteve bem, com personalidade, caráter e a bloquear o jogo adversário, mas, na segunda parte, o Portimonense melhorou e criou-nos muitas dificuldades, o que nos deixou mais desconfortáveis", disse Pepa, considerando que os algarvios foram superiores após o intervalo, apesar das poucas oportunidades de golo de parte a parte."Na segunda parte, o Portimonense apresentou um jogo mais físico e isso criou-nos mais dificuldades, tendo conseguido fazer a bola andar mais perto do nosso meio-campo e perdemos capacidade de termos mais bola. Acabou por ser jogo um emotivo sem oportunidades para as duas equipas, mas destaco o caráter dos meus jogadores, principalmente na primeira parte", justificou Pepa.