Permanência embrulhada: 12 ainda em risco

A quatro jornadas do final, há apenas seis equipas que, matematicamente, já não podem descer de divisão. As outras 12 ainda correm alguns riscos, sendo que Santa Clara, e Moreirense estão mais descansados.





O Nacional é a que tem a vida mais complicada, pois afundou-se no último posto, já a cinco pontos do antepenúltimo lugar, que dará playoff com o terceiro da Liga Sabseg. Uma coisa é certa: ninguém vai descer na próxima jornada. Esta luta promete durar até ao último segundo.