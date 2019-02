Pinto da Costa e Luís Gonçalves foram ao balneário dos árbitros após o Moreirense-FC Porto

O relatório O relatório

Pinto da Costa e Luís Gonçalves, presidente e diretor desportivo do FC Porto , respetivamente, foram ao balneário nos árbitros no final do Moreirense-FC Porto ( 1-1 ), visita referida no relatório da equipa de arbitragem divulgado no site da FPF.Os relatórios dos encontros da 21ª jornada da Liga NOS foram ontem publicados e o documento relativo ao encontro de Moreira de Cónegos e que abriu a última ronda tem essa indicação, na parte referente ao quarto árbitro, António Filipe Alves."O jogo teve início com 4 minutos de atraso derivado a entrada tardia do clube visitante e do minuto de silêncio que foi respeitado. O intervalo teve a duração de 17 minutos derivado à entrada tardia desta feita pela equipa visitada. Foram adicionados 1 minuto de compensação no primeiro tempo e 9 minutos ao segundo por motivo de substituições, assistência a jogadores lesionados e por necessidade de intervenção do VAR. No final do jogo o diretor do clube visitante, Sr. Luís Gonçalves e o senhor presidente do mesmo clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, dirigiram-se se ao balneário da equipa de arbitragem de forma rápida para se despedirem da mesma", pode ler-se.