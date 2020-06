Pinto da Costa sobre Proença: «Não tenho a mínima dúvida que continua»

Pinto da Costa mostrou-se esta segunda-feira confiante na continuidade de Pedro Proença à frente da Liga. O presidente do FC Porto, recém-reeleito para mais um mandato no clube, falou à entrada para a Assembleia Geral do organismo.





"Se o futuro de Proença está em causa? Está o dele, o meu, o seu... Ninguém sabe o dia de amanhã", disse o líder portista, acrescentando: "Não tenho a mínima dúvida que continua. Também não está na ordem de trabalhos que possa sair."O presidente dos dragões não considera que o facto de Proença ter escrito uma carta ao Presidente da República seja suficiente para o afastar da liderança da Liga e diz que apoia o antigo árbitro. "Por que não? Por ter escrito ao Marcelo? Recebe tanta carta... Se me chateasse com quem lhe escreve, chateava-me com meio país."Estarão Benfica e FC Porto divididos no que toca à continuidade de Proença na Liga? "Não sei. Esse assunto não está na ordem de trabalhos. Não sei qual a posição no Benfica nos outros temas, mas até temos estado coincidentes."