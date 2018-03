Continuar a ler

Luciano Gonçalves (APAF): «Talento e competência»



"A APAF - Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, não pode deixar de enaltecer a indicação do Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, pela European Professional Football Leagues para o Comité de Futebol da UEFA. Esta é mais uma demonstração do talento e da competência de um dirigente do futebol português, neste caso com o adicional orgulho por se tratar de um ex-árbitro e associado desta Associação de Classe."



José Pereira (ANTF): «Enorme orgulho»



"Esta nomeação é sinal de competência e de reconhecimento e, por isso, ficamos sempre satisfeitos com a representatividade nas altas instâncias do futebol. Qualquer representação do futebol português é para a ANTF, e certamente para todos os portugueses, um motivo de enorme orgulho. É um sinal de competência do nosso futebol e do presidente da Liga Portugal. Esta foi uma instituição que viveu uma fase menos boa no seu percurso, mas agora começa a ser reconhecida internacionalmente, o que é de saudar."

"O Sport Lisboa e Benfica congratula-se com o facto do presidente da Liga Portugal ter sido indicado para o Comité de Futebol da UEFA, sendo isso um reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido no âmbito do futebol profissional português. Estamos certos que as competições nacionais, e o futebol europeu em geral, terão em Pedro Proença uma boa representação e uma defesa condigna.""É o reconhecimento de uma vida dedicada ao futebol e do excelente trabalho que tem realizado como presidente da Liga.""É sempre muito positivo para o país, e para o nosso futebol, quando um português é reconhecido internacionalmente pelo seu desempenho e pelo seu trabalho. É fundamental que os eleitos para estes cargos, tenham a coragem de sair da sua zona de conforto, de saírem do politicamente correto para o correto, e, desse modo, servirem e contribuírem para a melhoria efetiva do futebol"."O SC Braga encara a nomeação de Pedro Proença para o Comité de Futebol da UEFA como uma importante valorização do futebol nacional, notando o reiterado reconhecimento do mesmo nas mais altas esferas mundiais. Tal facto deve constituir, para todas as instituições e para todos os agentes, uma mensagem de grande responsabilidade no sentido da perceção de que Portugal tem um prestígio a salvaguardar a nível internacional, a partilhar por jogadores, treinadores e dirigentes. Manifestamos publicamente os nossos parabéns ao Dr. Pedro Proença, certos de que saberá honrar a confiança nele depositada e o seu vasto currículo em prol do futebol.""O Presidente da Liga Portuguesa de Futebol foi nomeado para o Comité do Futebol da UEFA, representando a EPFL (Associação das Ligas Europeias de Futebol Profissional), o que enobrece e engrandece o futebol português ao ver reconhecido o seu valor, na competência e profissionalismo do responsável da Liga Profissional Portuguesa. Depois do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol ter sido nomeado vice-presidente do organismo que tutela o futebol europeu é agora a vez de Pedro Proença, presidente da Liga (e membro da Direção da EPFL) assumir um cargo de destaque dentro da estrutura da UEFA. O Rio Ave FC endereça os parabéns ao presidente da Liga Portuguesa pela nomeação estando certos que este será um representante de excelência do futebol profissional nacional junto desta Instituição.""Esta nomeação para o Comité de Futebol da UEFA prova o bom trabalho que Pedro Proença está a fazer na Liga, desde que foi eleito, assim como o profundo conhecimento do futebol português e do europeu. Tenho a certeza que a UEFA aproveitará esses conhecimentos e a sua experiência. É, sem dúvida, uma mais-valia para o futebol profissional ter o nosso presidente neste comité da UEFA.""A União Desportiva Oliveirense congratula Pedro Proença, Presidente da Liga Portugal, pela prestigiada nomeação para o Comité do Futebol da UEFA. É um motivo de enorme satisfação para um clube português e a Oliveirense deseja o maior sucesso no desempenho destas funções e espera que esta cooperação entre organismos do futebol europeu traga ainda mais benefícios para o futebol. Aproveito para sublinhar que a postura e desempenho profissional de Pedro Proença engrandece o futebol português e prova que somos, cada vez mais, reconhecidos nor organismos que regem e gerem o futebol.""O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD felicitam o Dr. Pedro Proença, Presidente da Liga Portugal, pela sua recente nomeação para o Comité do Futebol da UEFA, em representação da Associação das Ligas Europeias de Futebol Profissional (EPFL). Congratulamo-nos particularmente com esta nomeação que representa a estreia da participação da Liga Portugal na UEFA, dignificando o nome de Portugal e afirmando a qualidade do futebol português no panorama futebolístico europeu e mundial. Desejamos ao Dr. Pedro Proença as maiores realizações e sucessos no cumprimento deste novo desafio. Estamos certos de que a sua experiência enquanto dirigente máximo duma Liga profissional europeia representará um importante contributo para o funcionamento do Comité de Futebol da UEFA. Agora, mãos à obra! E que o trabalho do Comité de Futebol da UEFA seja muito produtivo e contribua para o desenvolvimento do futebol na Europa."