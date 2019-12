Pizzi retira estatuto de melhor médio do mês a Bruno Fernandes

O benfiquista Pizzi foi votado pelos treinadores principais da Liga NOS como o melhor médio a atuar na competição, nos meses de outubro e novembro.O médio encarnado marcou três golos nestes dois meses, assistindo outras tantas vezes, contribuindo para as cinco vitórias dos encarnados neste período.Esta temporada, é a primeira vez que o internacional português consegue esta distinção, contando com 29,06% dos votos.O capitão do Sporting Bruno Fernandes, com 18,80%, e o médio do FC Porto Danilo Pereira, com 11,97%, completam o 'pódio'.Recorde-se, Bruno Fernandes foi ditinguido como melhor médio da Liga NOS nos meses de agosto e setembro