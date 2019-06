Plano de atividades e orçamento da Liga Portugal para 2019/20 aprovado por unanimidade

A direção da Liga Portugal, presidida por Pedro Proença, aprovou esta segunda-feira, por unanimidade, o Plano de Atividades e Orçamento para 2019/20.





O documento, apresentado pelo líder do organismo, prevê que os resultados operacionais sejam superiores a 1 milhão de euros e receitas globais acima dos 18 milhões.O Plano de Atividades e Orçamento, revelou a Liga através do site, será votado em assembleia geral no próximo dia 26.