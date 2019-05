Pode haver campeão na próxima jornada: conheça as contas do título

O triunfo do Benfica diante do Portimonense (5-1) e a vitória caseira do FC Porto frente ao Aves (4-0) mantiveram as águias com mais dois pontos do que o rival - quando sobram apenas duas jornadas - e agora a quatro pontos de celebrar o 37.º título de campeão nacional. Desta forma, até se pode dar o caso de haver campeão já na próxima ronda do campeonato, no caso a formação orientada por Bruno Lage.Para isso, o Benfica teria de vencer na casa do Rio Ave e esperar que os azuis e brancos não conseguissem (horas antes) triunfar na Madeira, frente ao Nacional. Em alternativa, o empate também poderia servir ao Benfica, caso o FC Porto perdesse na Choupana, para celebrar a conquista ainda na penúltima jornada da Liga NOS.Com a goleada deste sábado, o Benfica garantiu que terminará num dos dois primeiros lugares do campeonato, o que significa que, na pior das hipóteses, estará na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. As águias têm 81 pontos, mais 11 do que o Sporting, que se ganhar este domingo manter-se-á a 8 pontos das águias, quando ficarão 6 em disputa. Os leões - que este sábado asseguraram pelo menos o terceiro lugar, fruto da derrota do Sp. Braga na Madeira - ainda aspiram a chegar ao segundo posto mas para tal têm de vencer todos os jogos e esperar que o FC Porto perca todos. E haverá clássico entre as duas formações na última jornada...