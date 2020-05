Podence: «Jogar à porta fechada é pior do que treinar»

Daniel Podence reconheceu que jogar à porta fechada "é quase um jogo-treino". O avançado, reforço do Wolverhampton, lembrou o desafio com o Olympiacos, seu antigo clube, na Liga Europa e saiu desolado. "É pior do que treinar. Ouves o teu guarda-redes, a 70 metros, a gritar... é muito mau", garantiu, numa conversa com Ângelo Girão, inconformado com o fim da época. "Ficou um amargo de boca, foram oito meses por água abaixo. Quando recomeçar, vai ser um problema", lembrou o campeão do Mundo de hóquei em patins.

O avançado ex-Sporting garantiu que em Inglaterra está "a cumprir um sonho". "Quero agarrar o meu lugar e chegar à Champions com esta equipa", prometeu, enquanto o guardião deixou um aviso aos leões. "Não acredito que o investimento baixe tão drasticamente que não possamos lutar por títulos..."