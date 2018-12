A polícia foi obrigada a intervir para serenar os ânimos entre adeptos de Boavista e FC Porto junto ao Estádio do Bessa, antes do dérbi deste domingo As autoridades tinham separado os adeptos das duas equipas de forma a evitar conflitos, mas aquando da chegada do autocarro dos dragões, apoiantes do FC Porto aproximaram-se do local onde estavam ainda alguns adeptos do Boavista e o clima aqueceu.A polícia carregou e acabou com a desordem rapidamente.