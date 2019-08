Policiamento reforçado no metro

O dispositivo de segurança preparado para o clássico de hoje, classificado como de "risco elevado", contempla o reforço do policiamento na rede do metro."Teremos toda a rede do metro reforçada, com o efetivo da divisão de segurança dos transportes públicos. Por meio terrestre teremos várias equipas de resposta a qualquer situação necessária ainda antes da entrada no recinto", explicou ontem o subintendente Francisco Alves.De acordo com aquele graduado, as medidas de segurança "não se cingem ao complexo desportivo", mas à zona circundante, num perímetro de um quilómetro. Alves adiantou que a PSP está preparada para uma resposta musculada em caso de confrontos entre adeptos. "A rivalidade é positiva, não queremos é cenas de violência", disse, lembrando que os artefactos pirotécnicos são proibidos.De resto, na conferência de ontem foi explicado que na Av. Condes de Carnide, nas traseiras do Colombo, há um espaço onde os portistas poderão estacionar a partir das 12h00. Já o acompanhamento dos adeptos azuis e brancos começará às 16h00. Nessa altura, haverá condicionamento de trânsito. Os portões da Luz abrirão às 17h00.