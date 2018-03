Segundo os dados disponibilizados pela Opta/Goal Point, o campeonato português é mesmo o que tem mais interrupções para que os jogadores possam ser assistidos pelas equipas médicas. Em média, as paragens para assistência médica na Liga NOS é de 2,8, a mais alta dos principais campeonatos europeus. Por exemplo, a mais baixa é registada em Espanha, apenas 1,4. Mas os números ficam ainda mais assustadores. A nossa liga domina claramente no número de jogos com quatro ou mais paragens para a entrada das equipas médicas, com 76 até agora.O registo mais baixo pertence novamente à La Liga, com apenas 18. O jogo que lidera esta lista, com oito entradas dos médicos, é o Feirense-Rio Ave. O único da lista que envolve um grande surge na quarta posição, com seis, e foi no Feirense-FC Porto.