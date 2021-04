Presidente da APAF garante árbitros focados para acertar mais nas últimas jornadas

Os árbitros estão focados e a trabalhar para acertar cada vez mais nas suas decisões nas últimas jornadas dos campeonatos nacionais, garantiu esta terça-feira o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).

Em declarações à agência Lusa, Luciano Gonçalves desvalorizou a subida de tom das críticas à arbitragem nas últimas semanas da época e garantiu que o foco da associação é "que os árbitros tenham condições para estarem concentrados ao máximo" nos jogos que se avizinham.

"Infelizmente, não é nada de novo. É o normal. Os clubes a fazerem o trabalho deles a nível de críticas quando se sentem prejudicados. Tudo isto é natural e os árbitros só têm é de continuar a trabalhar para acertarem cada vez mais nesta fase decisiva da época", apontou o líder da APAF.

Já sobre um possível endurecimento dos castigos para os agentes desportivos que criticam os árbitros, Luís Gonçalves lembrou que esse "é um tema que já vem sendo debatido há uma série de anos" e ao qual a APAF "irá tocar novamente", mas frisou que não o fará com a época em andamento.

"Será oportunamente e na altura certa, assim que o campeonato terminar, para não estarmos a criar ondas com os campeonatos a decorrer. Iremos, novamente, tentar sensibilizar tanto as entidades que organizam as competições como os clubes para se ajustarem os regulamentos disciplinares, mas não é um tema que nesta fase nos esteja a preocupar porque não vai resolver nada", admitiu.