Primeira fase para seleção de delegados com 1.743 candidaturas

A primeira fase do concurso de delegados para 2020/21, integrado no Plano de Recrutamento e Formação da Liga Portugal, teve 1.743 candidaturas, o que, segundo aquele organismo, representa "um crescimento exponencial e um recorde absoluto".





"Ter mais de 1.700 inscritos acrescenta valor ao cargo de delegado da Liga Portugal, que agora é visto como sendo um exemplo superior de profissionalismo, rigor e competência no futebol profissional. O delegado é a extensão da Liga Portugal em todos os jogos das suas competições e a sua imagem real e projetada é, hoje em dia, resultante de um fortíssimo investimento que foi feito nesta área desde que esta direção tomou posse em 2015", afirmou Sónia Carneiro, diretora executiva coordenadora do organismo presidido por Pedro Proença.Os 1.743 candidatos, refira-se, foram submetidos a um teste de escolha múltipla e escrita sobre relações interpessoais, legislação e regulamentação, relatório e expressão escrita, observação e inglês. Os vinte melhores classificados seguem para a segunda fase do concurso, com provas agendadas para o próximo dia 22.