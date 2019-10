Processo Disciplinar a Renan e Sérgio Conceição arquivado

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu arquivar o processo disciplinar que envolvia o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, bem como o guarda-redes do Sporting, Renan, relativo ao jogo da 34.ª e última jornada da Liga da época 18/19, que terminou com a vitória dos dragões nos minutos finais (2-1).





Nas deliberações, o organismo disciplinar explica a decisão por considerar "inexistir fundamento suficiente para a instauração de procedimento disciplinar contra o jogador Renan Ribeiro, contra o treinador Sérgio Conceição, contra os jogadores suplentes e suplementares de ambas as equipas e os demais agentes desportivos que entraram sem autorização da equipa de arbitragem no retângulo de jogo". Desta forma, foi decidido o arquivamento.Recorde-se tudo começou com o jogo ainda a decorrer após uma altercação entre os jogadores. O técnico do FC Porto entrou no relvado e pegou-se com o guardião brasileiro que se queixou de uma alegada agressão. O Sporting, que na semana seguinte disputava a final da Taça de Portugal com os dragões, apresentou uma queixa contra o técnico que acabou por sentar-se no banco pois a Comissão de Instrutores da Liga considerou que não existiu agressão.