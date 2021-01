Proença destaca reconhecimento do governo

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, afirmou ontem à noite no Canal 11 que o facto de o futebol profissional não ser afetado no novo confinamento não foi uma surpresa. "É o reconhecimento, por parte do Governo, do trabalho realizado nos últimos oito meses. Não há atividade em Portugal com normas tão duras como o futebol mas ao mesmo tempo permitiram que o regresso fosse feito de uma forma tranquila, dentro do que pode ser tranquilo neste momento", resumiu Pedro Proença.

O presidente da Liga falou de outros assuntos, entre eles do plano para o futebol português recuperar dos cerca de 300 milhões de euros de receitas que perdeu no último ano. Uma das apostas será a venda dos jogos da Liga NOS para o estrangeiro. "Somos a sexta melhor Liga da Europa mas os direitos internacionais da prova não são monitorizados por quem controla a competição... Queremos reduzir cada vez mais a diferença de valores que os clubes recebem entre eles. Quando assim for, a nossa Liga será muito mais competitiva", antecipou o dirigente.

Pedro Proença revelou ainda que o Governo garantiu à Liga que o código das Sociedades Desportivas vai ser revisto no primeiro semestre deste ano. Sobre a novidade da Liga NOS, que esta época terá um playoff no final, entre o 16º e o 3º do segundo escalão, o presidente da Liga considera a medida positiva: "O novo modelo de abrir uma potencial vaga a um clube da Liga Sabseg segue os modelos internacionais que são um sucesso, como em Inglaterra e na Alemanha. Acredito que é uma alteração que veio para ficar."

Liga Revelação não pára

Entretanto, outra boa notícia para o futebol português foi dada ontem pela federação, que anunciou a continuidade da Liga Revelação, prova que na época passada não terminou.