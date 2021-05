Próxima jornada da Liga NOS poderá ter público nos estádios

A 33.ª jornada da Liga NOS também poderá ter público nos estádios. Record sabe que a Liga contactou os clubes tendo em vista o regresso dos adeptos aos estádios na penúltima ronda do campeonato português, possibilitando assim que todas as equipas possam desfrutar da presença dos seus adeptos pelo menos um jogo esta temporada.





Esta medida, que ainda está a ser estudada e não é dada como garantida, carece da aprovação da Direção-Geral da Saúde e de forma célere, uma vez que a 33.ª jornada arranca já esta sexta-feira, com o Paços de Ferreira a receber, na Capital do Móvel, o Gil Vicente e com o Sp. Braga a receber o Moreirense, no Estádio Municipal de Braga.