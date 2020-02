PSP disparou para o ar em confrontos entre adeptos de FC Porto e Benfica

A Polícia de Segurança Pública (PSP) teve de disparar para o ar, por forma a colocar ponto final em confrontos físicos entre adeptos do FC Porto e do Benfica, em Vila Nova de Gaia, ao final da noite de sexta-feira. "Tivemos de disparar para o ar, já que o número de elementos na altura era insuficiente para o que se estava a passar", explicou, a Record, o oficial de serviço ao Comando Distrital do Porto.





De acordo com a mesma fonte, os incidentes aconteceram já depois de jogadores e técnicos das águias se terem instalado no hotel onde pernoitaram, resultando daí 14 adeptos identificados, "mais do lado do FC Porto", relatou. Os "confrontos físicos" aconteceram numa rua próxima da unidade hoteleira, quando os apoiantes do Benfica desmobilizavam.O oficlal de serviço referiu, ainda, que "foi apreendido material pirotécnico, habitualmente utilizado em jogos, como potes de fumo e tochas", admitindo que possam ter sido rebentado petardos junto ao hotel do Benfica, durante a madrugada, uma vez que, disse, é uma situação recorrente. Na comitiva encarnada, ninguém deu pelo barulho, pelo que o descanso não foi perturbado.