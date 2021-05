PSP impõe restrições de mobilidade junto ao Estádio da Luz e deixa conselhos para o dérbi

A PSP vai restringir a mobilidade junto ao Estádio da Luz, em Benfica, de modo a evitar ajuntamentos no dérbi de sábado entre Benfica e Sporting. A informação é avançada durante conferência de imprensa da PSP.





No terreno vão haver equipas de intervenção rápida e equipas de desmobilização. "Evitem ir ao estádio", pede a polícia.Vai ainda ser alargado o perímetro de segurança no local de modo a evitar que as pessoas se juntem de forma irregular, ou seja, ajuntamentos com mais de 12 pessoas.