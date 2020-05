PT Record explica questões físicas no regresso da Liga

Os jogadores realizaram trabalho físico durante a paragem, mas, Bruno Novo, o personal trainer Record, que trabalha com vários futebolistas, explicou ao nosso jornal que, apesar desse trabalho, o contexto de jogo é único. "O meu principal trabalho é potenciar as capacidades físicas para que no dia de competição eles estejam ao mais alto nível sem lesões. Mas eles estiveram várias semanas em casa, sem treinar com os companheiros. O trabalho em campo, com a equipa, é o único método que consegue ser 100% fiel ao da competição. O jogador pode estar na melhor forma física, mas a realidade é diferente no contexto de jogo. Existem muitas componentes, como a aceleração e o remate. Isso não foi treinado", frisou.

O especialista lembrou ainda que há clubes que podem ser mais capazes de evitar problemas. "O nível de intensidade no treino e a competitividade numa equipa que luta pelo título é maior do que numa equipa que luta para não descer. Isso ajuda", esclareceu.