Real Sociedad cancela jogos-treino com Famalicão e Rio Ave

A Real Sociedad emitiu um comunicado, esta quarta-feira, no qual informou que não viajará para Portugal para disputar os jogos-treino que estavam agendados com o Famalicão e com o Rio Ave. Em causa está o facto de haver um jogador do plantel dos bascos que testou positivo à Covid-19.





"O clube lamenta o incómodo que esta situação possa causar aos dois clubes portugueses, mas tomou a única decisão que pode ser tomada nestes casos. Prudência e responsabilidade devem vir primeiro", podia ler-se no comunicado.Famalicão e Rio Ave procuram agora uma solução para compensar a ausência da Real Sociedad nas partidas que estavam agendadas.