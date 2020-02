Relatório do árbitro confirma adiamento do Santa Clara–Paços por irregularidades nas marcações

O árbitro que dirigiu o encontro entre o Santa Clara e o P. Ferreira confirmou no relatório que o adiamento do jogo se deveu à falta de visibilidade das linhas do terreno de jogo e em momento algum justificou o adiamento com a intempérie que se fazia sentir.





João Bento confirmou ainda que recebeu a informação dos delegados da Liga de que as linhas estavam a ser remarcadas com um produto em pó inserido num saco plástico contendo a informação de se tratar de cal viva em pó, "substância proibida para marcação do terreno de jogo", lê-se no relatório."De referir ainda que maior parte das linhas estavam irregulares visto que as suas dimensões não tinham as medidas exigidas pela lei", acrescentou João Bento no relatório agora divulgado, sublinhando que foram estes os motivos para o adiamento do jogo para o dia seguinte.