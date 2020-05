Relatórios das visitas aos estádios de nível 2 e 3 já estão nas mãos da DGS

Os relatórios sobre as vistorias aos estádios do P. Ferreira, Aves, Rio Ave, Tondela, Portimonense e V. Setúbal já estão nas mãos da DGS, informou esta segunda-feira a Liga em comunicado. Estes são os únicos palcos de nível 2 e 3 que podem receber jogos da Liga NOS quando esta for retomada.





Esta terça-feira é a vez dos estádios de nível 1. São oito os recintos da 1ª Liga com esta classificação: Estádio da Luz (Benfica), Estádio do Bessa (Boavista), Estádio Municipal de Braga (Sp. Braga), Estádio Cidade de Barcelos (Gil Vicente), Estádio do Marítimo, Estádio do Dragão (FC Porto), Estádio José Alvalade (Sporting) e Estádio D. Afonso Henriques (Vitória de Guimarães)."A FPF e a Liga Portugal informam que os relatórios detalhados sobre os estádios de nível 2 e 3 de FC Paços de Ferreira, CD Aves, Rio Ave FC, CD Tondela, Portimonense FC e Vitória FC foram remetidos à Direção Geral de Saúde no passado domingo à noite.Os relatórios foram efetuados por empresa especializada e resultaram das visitas aos seis estádios, no final da semana passada.Os estádios referidos são os únicos de nível 2 e 3 candidatos a receber jogos na retoma da Liga NOS.Entretanto, estão a ser agendadas e coordenadas as visitas das Administrações Regionais de Saúde aos estádios com possibilidade de receberem jogos da Liga NOS, inclusive os de nível 1."