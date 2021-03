Renato Paiva revela como simular futebol de rua na formação

Renato Paiva deu recentemente o salto para o outro lado do Oceano Atlântico quando assinou pelo Independiente del Valle (Equador). Mas tem o passado ligado às camadas jovens do Benfica e partilhou esta quarta-feira, no Webinar da Liga Portugal "Da formação ao alto rendimento", como trabalhava o potencial dos jovens benfiquistas.





Em primeiro lugar, além de criticar a filosofia do ‘resultadismo’ na formação, Paiva destacou que há "muitos treinadores que se esquecem que estão a treinar miúdos". E como jovens que são, a diversão é meio caminho andado para evoluírem. "Às vezes fazia duas equipas de 4 ou de 5 e iam jogar uns contra os outros. Outras nem dividia, iam jogar sem coletes. E viam-se uns aos outros como se estivessem a jogar na rua", revelou.