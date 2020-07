René Santos eleito o melhor defesa do mês de junho

René Santos foi eleito como o melhor defesa do mês de junho na Liga NOS, com uma percentagem de 11,10% dos votos.





O central brasileiro, que chegou aos insulares na época 2018/2019, não escondeu a satisfação pela conquista, não esquecendo os companheiros e os adeptos."Quero dedicar este prémio a toda a equipa, clube e adeptos do Marítimo. Com a pandemia, tive de ficar ainda mais isolado, mas isso tornou-se na minha motivação: acordar todos os dias de manhã cedo para trabalhar. O trabalho foi o que me levou a conquistar este prémio", frisou o defesa de 28 anos, em declarações ao site da Liga Portugal.Zainadine foi o segundo melhor defesa do mês de Junho da Liga NOS com 10% de votos, numa votação efetuada pelos treinadores da liga portuguesa de futebol.