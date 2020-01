Representantes de V. Setúbal e Sporting estão reunidos na Liga

Vítor Hugo Valente, presidente do V. Setúbal, está presente na sede da delegação da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), a convite do presidente do organismo, Pedro Proença, tendo em vista o adiamento do encontro entre os sadinos e o Sporting, partida marcada para este sábado. Do lado dos leões está Miguel Nogueira Leite, membro do Conselho Diretivo do Sporting.





A reunião, que tinha como objetivo colocar os presidentes de ambos os clubes frente a frente, não conta com a presença de Frederico Varandas, que se encontra em Inglaterra aOs sadinos pediram o adiamento do encontro, devido a uma virose que afetou vários jogadores da equipa, que ficaram impedidos de treinar durante alguns dias esta semana. Contudo, o Sporting, alegando um calendário congestionado, não aceitou alterar a data do encontro.