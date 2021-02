Revelados os árbitros e videoárbitros para a próxima jornada do campeonato

Já são conhecidos os árbitros nomeados pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para os jogos da 1ª Liga de 19 a 21 de Fevereiro, incluindo os compromissos de Sporting e Benfica nesta 20ª jornada do campeonato.





O duelo entre o Sporting e o Portimonense (sábado, 20.30 horas) será dirigido por Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto, com Rui Oliveira no VAR. Enquanto na viagem do Benfica a Faro (domingo, 20.15 horas) vai estar Hugo Miguel, da AF Lisboa e Vasco Santos no VAR.Árbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Bruno Rodrigues4.º árbitro: David SilvaVAR: João PinheiroAVAR: Tiago CostaÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: José Luzia e Sérgio Jesus4.º árbitro: André NarcisoVAR: Luís FerreiraAVAR: Nuno EirasÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Luís Costa4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Iancu VasilicaAVAR: Álvaro MesquitaÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva4.º árbitro: Bruno RebochoVAR: Rui OliveiraAVAR: Nélson CunhaÁrbitro: Hugo SilvaAssistentes: Nélson Pereira e Bruno Trindade4.º árbitro: João BentoVAR: André NarcisoAVAR: Paulo BrásÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Carlos Campos4.º árbitro: João CasegasVAR: Manuel OliveiraAVAR: Tiago LeandroÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro4.º árbitro: Flávio LimaVAR: Bruno EstevesAVAR: José LuziaÁrbitro: Hugo MiguelAssistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos4.º árbitro: João Malheiro PintoVAR: Vasco SantosAVAR: Pedro Ribeiro