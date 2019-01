Ricardo antecipa Sporting-Benfica: «Quando há dérbis não existe classificação»

O ex-guarda-redes internacional português Ricardo desvalorizou esta quinta-feira o atraso pontual do Sporting na Liga e frisou que um dérbi frente ao Benfica transcende a classificação."Quando há dérbis não existe classificação, não existe Liga, não existe nada", justificou o antigo guarda-redes dos leões, quando questionado em relação ao atraso de pontos do Sporting no campeonato, a dez pontos do líder FC Porto.O empate de quarta-feira em Setúbal (1-1) e o jogo de domingo em que o Sporting recebe o Benfica, na 20.ª jornada da Liga NOS, foram o pretexto para o antigo guarda-redes explicar que o dérbi é um fenómeno à parte."Para um jogo destes não há classificações que resistam, há acima de tudo uma paixão de muitos anos, de uma história gigante em jogos destes, que jogadores e treinadores querem ganhar", justificou Ricardo, deixando a estratégia de jogo para os técnicos.Para o antigo guarda-redes, que foi campeão pelo Boavista e representou o Sporting de 2003 a 2007, antes de se transferir para o Betis, o encontro entre águias e leões é sempre para trazer as "emoções à flor da pele"."Mexem com as emoções das pessoas, centram muito mais as atenções, mas acima de tudo o que desejo é que seja um bom espetáculo, dentro e fora de campo (...). Os dérbis deixam as emoções muito mais à flor da pele, até por questões culturais e de brincadeira, mas que, acima de tudo, seja só isso", defendeu.Da sua memória, Ricardo destacou dois jogos, um pela positiva, em 2006, com Liedson (dois golos) e Sá Pinto (um) a derrotarem o Benfica na Luz, e outro pela negativa, crucial para arredar o Sporting da liderança e do título, numa cabeçada de Luisão, em 2005."É a memória que tenho. Ainda a semana passada estive com colegas e não estava com o Luisão há muito tempo, falámos sobre isso. São memórias gratificantes para eles e tristes para nós, porque nos foi retirada a possibilidade [do título]", contou Ricardo.O internacional português não comentou se Luisão reconheceu ter feito falta, como o guarda-redes sempre defendeu, mas a sorrir disse para a questão ser colocada ao antigo central: "pergunte-lhe a ele, é giro".O jogo entre Sporting e Benfica para o campeonato está marcado para domingo, às 17h30, e antecede novo dérbi, na quarta-feira, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio da Luz.