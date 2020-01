Ricardo Soares: «Tentamos tudo para pontuar mais foi difícil jogar contra este FC Porto»

O Moreirense perdeu esta sexta-feira na receção ao FC Porto por 4-2 e Ricardo Soares somou assim a segunda derrota no comando técnico dos cónegos. No final da partida o treinador vincou a boa entrada da sua equipa, mas considerou que a qualidade do adversário acabou por sobressair.





"Entramos muito bem, muito fortes e fizemos um golo. Logo a seguir o Pedro Nuno podia fazer o 2-0, ainda tivemos um golo anulado e fizemos 25, 30 minutos muito fortes. Depois, o Porto, com a sua qualidade, colocou-nos numa linha mais atrasada. Não queiramos baixar o bloco mas a qualidade do adversário a isso obrigou e acabamos por sofrer. O Porto não precisa de muito para virar, mas reagimos bem. Fizemos o 2-2 e foi uma excelente 1.ª parte da minha equipa, com um resultado justo [empate] ao intervalo mas se estivéssemos a vencer não era descabido", disse Ricardo Soares em declarações à SportTV, na flash interview.Na 2.ª parte, o técnico dos minhotos admitiu que a equipa caiu em termos físicos e que por isso o FC Porto chegou à vantagem com naturalidade."Fisicamente não fomos capazes de manter a agressividade, face ao desgaste na 1.ª aprte. Faltou-nos frescura física. Ainda tentamos com dois avançados, para pressionarmos mais à frente e tentar o empate, mas depois sofremos numa transição. Tentamos tudo para pontuar mais foi difícil jogar contra este Porto, que foi um vencedor justo, teve capacidade de aguentar e nós não conseguimos a intensidade que era precisa", acrescentou.

Sobre o futuro, Ricardo Soares diz que há um "longo caminho a percorrer" num "campeonato muito competitivo" e que "a equipa tem de melhorar".

"Temos de manter a intensidade durante os 90 minutos", concluiu o técnico do Moreirense.