Rio Ave e Boavista empatam em jogo-treino

Rio Ave e Boavista empataram (1-1) na manhã deste sábado, num jogo-treino realizado à porta fechada, no Estádio dos Arcos.O golo dos axadrezados foi apontado por Rafael Costa, na conversão de um livre direto, ao passo que Matheus Reis marcou pelos vila-condenses.O Rio Ave alinhou com Paulo Vítor, Junio Rocha, Borevovic, Miguel Rodrigues, Afonso Figueiredo, Leandrinho, Vitó, Gabrielzinho, Damien Furtado, Murilo e Bruno Moreira.Gabriel, Matheus Reis, Bianchi , Kelechi, Tarantino, Schmidt, Diego Lopes, Galeno, Schutte e Jaiminho entraram no decorrer do encontro.Do lado do Boavista, Jorge Simão chamou ao onze Bracali, Carraça, Sparagna, Neris, Talocha, Obiora, David Simão, Rafael Costa, Rochinha, Matheus Indio e Rafael Lopes.Jogaram também Rossi, Samu, Rafael Silva, Edu Machado, Idris, Gabriel Nunes, André Claro, Fábio Espinho, Koneh, Falcone e Helton.