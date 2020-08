Rio Ave e Marítimo empatam sem golos em jogo de preparação

Rio Ave e Marítimo, da Liga NOS, empataram este sábado, sem golos, num jogo de preparação para a nova época, que serviu de apresentação dos vila-condenses, no qual as duas equipas não disfarçaram alguma falta de ritmo.

Naquele que foi o primeiro ensaio dos dois conjuntos frente a um adversário do escalão superior, ambos mostraram estar ainda a assimilar as ideias dos novos técnicos.

No lado dos nortenhos, Mário Silva optou por escalonar para este desafio um 'onze' inicial sem reforços, repetindo uma equipa semelhante à utilizada na época passada pelo antecessor, Carlos Carvalhal, embora sem o goleador Taremi, que não esteve nesta apresentação.

Os vila-condenses mostraram rotinas assimiladas e mais posse de bola, mas não foram tão expeditos na definição final, mostrando ainda ter trabalho a fazer neste capítulo.

Já no Marítimo, que está a cumprir um período de estágio em Lousada até 09 de setembro, o novo técnico Lito Vidigal também não introduziu reforços nas opções iniciais, e a equipa mostrou-se equilibrada e até mais rematadora do que o oponente na etapa inicial do ensaio.

Para a segunda parte, os vila-condenses mudaram quase todas as peças e cresceram no jogo, muito pela dinâmica emprestada pelo regressado Gabrielzinho e pelos reforços Francisco Geraldes e Gelson Dala.

Os insulares mexeram menos na equipa, mas ainda fizeram entrar os reforços Fumu Tamazu, Rafik Guitane e Rúben Macedo, que deixaram bons apontamentos.

Ainda assim, a falta de objetividade na finalização foi arrastando o nulo, que só foi ameaçado já nos últimos minutos, quando o vila-condense Gabrielzinho aproveitou uma saída em falso do guardião Amir, mas viu o remate em jeito sair um pouco ao lado.

O próximo compromisso do Marítimo está agendado já para domingo, em Lousada, frente à equipa B do Sporting de Braga, enquanto o Rio Ave, que na segunda-feira concentra-se para um estágio em Vila do Conde, tem novo ensaio agendado para quarta-feira, em Paços de Ferreira.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave - Marítimo, 0-0.

Ao intervalo: 0-0.





Equipas:

- Rio Ave: Kieszek, Nélson Monte, Borevkovic, Matheus Reis, Rúben Gonçalves, Tarantini, Lucas Piazon, Diego Lopes, Carlos Mané e Bruno Moreira.

Jogaram ainda: Gabrielzinho, Jambor, Pedro Amaral, Franciso Geraldes, Ronan, Vitó, Gelson Dala, Costinha, Carlos Alves e Nuno Silva.

Treinador: Mário Silva.

- Marítimo: Amir, Nanu, Zainadine, René Santos, Fábio China, Jean Cléber, Jorge Correa, Pedro Pelágio, Umarú Baldé, Joel Tagueu e Rodrigo Pinho

Jogaram ainda: Fumu Tamuzu, Rafik Guitane, Edgar Costa, Diego Moreno, Ruben Macedo).

Treinador: Lito Vidigal





Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).

Ação disciplinar: nada a assinalar

Assistência: Sem espetadores.