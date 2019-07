Rio Ave empata com Santa Clara no jogo de apresentação aos adeptos

O Rio Ave, da Liga NOS, empatou este sábado 1-1, com Santa Clara, do mesmo escalão, no jogo de apresentação dos vila-condenses aos seus associados.Os golos só surgiram na segunda parte do encontro, com o defesa dos açorianos César Martins, aos 55, a marcar na própria baliza e dar vantagem inicial aos locais, mas com Guilherme Schettine, na cobrança exemplar de um livre, a resgatar a igualdade, aos 67, estabelecendo o 1-1 que prevaleceu até ao final.Numa partida em que os dois conjuntos mostraram estar ainda à procura do melhor ritmo competitivo, os vila-condense até tiveram mais oportunidades de golo, mas o Santa Clara mostrou maior envolvimento e coerência no seu futebol.O técnico do Rio Ave, Carlos Carvalhal, apresentou neste ensaio o seguinte 'onze' inicial: Pawel Kieszek, Nadjack, Messias, Nélson Monte, Pedro Amaral, Jambor, Felipe Augusto, Diego Lopes, Nuno Santos, Bruno Moreira e Gabrielzinho.Já no Santa Clara, que hoje terminou um período de estágio no continente, o treinador João Henriques apostou para equipa titular em: Marco Pereira, Patrick, César Martins, João Afonso, João Lucas, Rashid, Francisco Ramos, Bruno Lamas, Ukra, Guilherme Schettine e Carlos Júnior.O técnico da formação açoriana fez no final desta partida, um balanço dos últimos dez dias de estágio, onde realizou seis jogos de preparação."Percebemos que estamos no bom caminho, e fazemos um balanço positivo deste estágio. Há sempre coisas a melhorar, mas acredito que temos tempo para retificar algumas situações até ao primeiro jogo oficial, a 03 de agosto, na Taça da Liga [frente ao Belenenses]", disse João Henriques.Quanto a mexidas no atual grupo de trabalho, o treinador do Santa Clara não descartou que possam haver, ainda, alguns ajustes."Até ao fecho do mercado podem sempre entrar e sair jogadores. No imediato estamos satisfeitos, mas vamos ver como decorrerem agora os treinos. Felizmente, a estrutura base do plantel transitou da época passada, e estamos satisfeitos com o que temos", disse João Henriques.Ao contrário do Santa Clara, o Rio Ave, que hoje anunciou a contratação do avançado Carlos Mané, ex-Sporting, ainda fará mais alguns jogos de preparação, estando o próximo ensaio agendado para quarta-feira, frente ao Desportivo de Chaves, da 2.ª Liga.