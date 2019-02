Rivais do Minho unidos na ajuda ao Porto D'Ave

Sp. Braga e V. Guimarães vão ajudar o Porto D’Ave, 2º classificado do Pró-Nacional da AF Braga, que foi assaltado na noite da passada segunda-feira. O Sp. Braga divulgou um comunicado no site, no qual se mostra surpreendido com o ocorrido. "Recebemos com tristeza e perplexidade a notícia do furto de que o Porto D’Ave foi alvo. O Sp. Braga vai imediatamente tomar as devidas providências para recolher e entregar à equipa da AF Braga os artigos urgentes para que o clube continue a desempenhar o seu importante papel na formação e na prática desportiva", refere o comunicado dos arsenalistas.O V. Guimarães também vai ajudar o clube que disputa as Distritais da AF Braga, revela o presidente do Porto D’Ave, Artur Maia. "Fomos contactados pelo departamento de comunicação do V. Guimarães, que vai ceder-nos algumas bolas. Enviei para lá o tamanho das botas para ver se podem ajudar-nos nisso também", afirma Artur Maia.As instalações do Porto D’Ave, na Póvoa do Lanhoso, foram assaltadas na segunda-feira à noite e Bruno Vieira, responsável pelo departamento de futebol do clube, diz que o prejuízo é de milhares de euros."Levaram equipamento de treino, como camisolas térmicas, 20 bolas, chuteiras e um televisor que servia para visionarmos os jogos. Só em chuteiras o prejuízo deverá ascender a mais de 10 mil euros. As chuteiras dos guarda-redes foram as únicas que escaparam porque estavam guardadas noutro espaço", revela o dirigente, antes de acrescentar que os responsáveis pelo assalto devem conhecer as instalações. "Só pode ter sido alguém que conhecia muito bem os cantos à casa, eles entraram por uma janela que dá acesso ao balneário", acredita Bruno Vieira.O caso está sob investigação da GNR.